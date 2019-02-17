هيئة_الاتصالات: طرح وثيقة طلب مرئيات العموم حيال الإطار التنظيمي لـ #إنترنت_الأشياء

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن طرح وثيقة طلب مرئيات العموم حول مسودة “الإطار التنظيمي لإنترنت الاشياء”، ومسودة “الشروط الخاصة للتراخيص الفئوية نوع (ب) لتقديم خدمات إنترنت الأشياء باستخدام الترددات المعفاة من الترخيص”. ودعت الهيئة جميع المختصين والمهتمين إلى الاطلاع على طلب المرئيات من خلال زيارة موقعها الإلكتروني(www.citc.gov.sa)، حاثة الجهات ذات العلاقة والعموم على ضرورة تقديم جميع الملحوظات والمرئيات بالتفاصيل، مدعومة بالمبررات إن وجدت، وذلك عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، مبينة أن آخر يوم لاستلام مرئيات العموم الخميس 30 / 6 / 1440هـ، الموافق 7 / 3 / 2019م.

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