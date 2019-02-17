شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب حافلة طالبات جامعيات في صبيا.. والجهات المعنية تباشر الحادث والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
باشرت الجهات المعنية، صباح اليوم الأحد، حادث انقلاب حافلة نقل طالبات على طريق قرية الملحاء – شمالي محافظة صبيا، فيما نجح المواطنون في إخراجهن من المركبة، واتضح عدم تعرضهن لإصابات بالغة أو وفيات.
ووفقاً للمعلومات؛ فإن الحادثة التي شهدها الطريق المتفرع من الطريق الدولي الرابط بين محافظتي صبيا وبيش والمؤدي إلى قرية الملحاء والفرشة؛ نتجت عنها إصابات طفيفة لبعض الطالبات اللواتي كن ينتقلن عبر الحافلة “الأهلية” من منازلهن إلى إحدى الكليات في المنطقة.
واتخذت الجهات المعنية إجراءاتها حيال الحادث.
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