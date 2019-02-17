شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني مكة» يخمد حريقاً في فندق جبل عمر.. واستمرار التحقيقات لكشف الملابسات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

أكدت مديرية الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، أن الحريق الذي وقع في فندق مشروع جبل عمر، لم يسفر عن أي إصابات في الأرواح، وأن التحقيقات تتواصل حول الحادثة التي وقعت ظهر اليوم الأحد.

وتلقى «الدفاع المدني» بلاغاً بوقوع حريق في فندق بمشروع جبل عمر، وكانت الحادثة عبارة عن اشتعال النيران في بعض المخلفات على مساحة محدودة.

وأكد الدفاع المدني أنه تم السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات.

وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في العاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف: «إن إجراءات التحقيق في الحادثة لا تزال جارية».