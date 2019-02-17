واشنطن تؤكّد: سنواصل مساندة التحالف بقيادة السعودية في اليمن

اسماء السيد - ابوظبي: أكد مسؤول عسكري أميركي في أبوظبي الاحد ان القوات الاميركية ستواصل مساندة التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن، ومقاتلة تنظيم القاعدة في هذا البلد.

وقال نائب مدير القيادة الوسطى للجيش الاميركي ردا على أسئلة لوكالة فرانس برس "نواصل تقديم الدعم للتحالف بقيادة السعودية، وبشكل خاص مساعدته في الاستهداف الدقيق وتقليل خطر وقوع خسائر مدنية".

وأضاف على هامش مشاركته في معرض "آيدكس" الدفاعي في العاصمة الاماراتية "نواصل التركيز على هزيمة القاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية (...) ولا نزال على أتم الجهوز للقيام بما يلزم في هذا الصدد".

وتقدّم القوات الاميركية دعما للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ 2015 في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. كما تشن القوات الاميركية عمليات ضد تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية في هذا البلد.

ويطالب برلمانيون أميركيون بانهاء الدعم للتحالف على خلفية قضية مقتل الصحافي جمال خاشقحي في قنصلية بلاده في اسطنبول العام الماضي، وفي ضوء الاتهامات الموجّهة للتحالف بالتّسبب بمقتل مدنيين في الغارات الجوية التي تشنها طائراته ضد المتمردين.

والأربعاء، أقرّ مجلس النوّاب الأميركي مشروع قانون يدعو لسحب الجنود الأميركيين المشاركين في الحرب الدائرة في اليمن ما لم يوافق الكونغرس رسمياً على بقائهم.

وتأتي مطالبة مجلس النواب الاميركي بسحب جنود في اليمن في وقت تقوم القوات الاميركية بعملية انسحاب من سوريا حيث تقاتل تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال المسؤول العسكري ردا على سؤال في هذا الصدد "في الوقت الذي نعيد فيه تموضعنا، نواصل مهمتنا في تحييد (...) تنظيم الدولة الاسلامية والعمل مع شركائنا في المنطقة لانجاز ذلك".

وتابع "نجري انسحابا من سوريا لكنني على ثقة بأننا سنبقى في وضع يسمح لنا بمواصلة الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية".

ومني التنظيم، الذي أعلن في العام 2014 "الخلافة الإسلامية" على أراضٍ واسعة تمتد من سوريا إلى العراق، بخسائر ميدانية كبرى خلال العامين الأخيرين، بعد سنوات أثار فيها الرعب بقواعده المتشددة وأحكامه الوحشية واعتداءاته الدامية حول العالم.