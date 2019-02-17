مدني مكة يسيطر على حريق محدود اندلع في مشروع جبل عمر

سيطرت فرق الإطفاء بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، على حريق اندلع، صباح اليوم الأحد، في مخلفات بناء بأحد فنادق مشروع جبل عمر غرب المسجد الحرام، دون تسجيل أية إصابات.
وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، أنه في الساعة الحادية عشرة والدقيقة الواحدة والأربعين من يوم الأحد، الموافق الثاني عشر من شهر جمادى الثاني، وُرد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في فندق بمشروع جبل عمر.
وأشار إلى أن الحادث كان عبارة عن اشتعال النار في بعض المخلفات في مساحة محدودة، وتمت السيطرة على الحادث دون حدوث أية إصابات، فيما لا تزال إجراءات التحقيق في الحادث جارية.
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