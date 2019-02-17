شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى ينشر تعزيزات أمنية جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الوطني الليبي ، اليوم، الأحد، نشر تعزيزات أمنية ، تابعة لقوات "الدعم المركزي " بمختلف الطرق العامة والمفترقات في مدينة "سبها " الواقعة جنوب البلاد.
وأفاد بيان لشعبة "الإعلام الحربي " التابعة للجيش - أوردته بوابة "الوسط" الليبية ، أن هذا التحرك يأتي لتأكيد استتباب الأمن داخل المدينة ، عقب تطهيرها من العصابات الإجرامية من قبل القوات المسلحة الليبية.
وكان "اللواء 106 " التابع للجيش الليبي - قد أرسل تعزيزات الأسبوع الماضي باتجاه الجنوب للمشاركة في عملية تطهيره من الإرهابيين.
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