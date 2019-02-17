بسبب زيارة ولي العهد... باكستان تتحدث العربية والسعودية ترد عليها باللغة "الأردية"

وشددت الحكومة الباكستانية، على أن العلاقة بين البلدين تزداد قوة يوما بعد يوم، فيما أعربت وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها على "تويتر" باللغة الأردية بالفخر في العلاقة التي تربط البلدين.

وقالت الحكومة الباكستانية:"باكستان وشعبها يستقبلون بود وترحاب ولي عهد المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في زيارته التاريخية إلى باكستان".

وأضافت حكومة باكستان أن "البلدين الشقيقين يتمتعان بالعلاقات الأخوية القائمة منذ زمن طويل والتي تزداد قوة يوماً بعد يوم".

وعلى الجانب الآخر، أعربت الخارجية السعودية، مستعينة بلغة شعب باكستان، عن فخرها بالعلاقة "الأخوية القوية"، مشيرة إلى أن البلدين يتحركان نحو مستقبل مشرق.

ويتوجه ولي العهد إلى دولة باكستان، في زيارة من المنتظر أن تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بقيمة 20 مليار دولار، على أن تدوم يومين فقط.