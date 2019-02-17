وصول محمد بن سلمان إلى باكستان (فيديو)

وتواجد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، في مقدمة مستقبلي ولي العهد في المطار.

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن ولي العهد غادر المملكة في زيارة رسمية لباكستان والهند والصين.

ويتوجه ولي العهد إلى دولة باكستان، في زيارة من المنتظر أن تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بقيمة 20 مليار دولار، على أن تدوم يومين فقط.

وفور دخول طائرة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى الأجواء الباكستانية، رافقته الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الباكستاني.

وانتشرت لافتات الترحيب بالأمير ابن سلمان في شوارع العاصمة إسلام أباد، والتي تعد المحطة الأولى في جولة آسيوية لولي العهد.