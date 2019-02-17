تعزيزات من القوات الخاصة التركية تصل الحدود مع سوريا

هطاي/ حلمي قره قايا/ الخليج 365

وصلت دفعة جديدة من القوات الخاصة التركية، الأحد، إلى ولاية هطاي المحاذية للحدود مع سوريا، جنوبي البلاد.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن التعزيزات وصلت قضاء "خاصّة" في هطاي، قادمًا من قواعد مختلفة، وسط تدابير أمنية مشدّدة.

وذكرت مصادر عسكرية أن القوات أُرسلت بهدف تعزيز الوحدات العسكرية المتمركزة على الشريط الحدودي.

وتتوالى تعزيزات الجيش التركي إلى المنطقة، وسط ترقب لإطلاق عملية عسكرية ضد تنظيمات إرهابية في منطقة شرق الفرات، شمالي سوريا.

