"المعابر الفلسطينية" تتهم أمن غزة بـ"طرد" موظفيها من كرم أبو سالم

غزة / مصطفى حبوش / الخليج 365

اتهمت "هيئة المعابر والحدود الفلسطينية"، التابعة لحكومة رام الله، الأحد، الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بـ"طرد موظفيها من معبر "كرم أبو سالم" التجاري جنوبي القطاع وحظر تواجدهم داخله"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

ونقلت "وفا" عن إدارة معبر "كرم أبو سالم" التابعة لهيئة المعابر والحدود قولها إن "عناصر من حركة حماس بالزي العسكري والمدني قاموا بطرد موظفي هيئة المعابر والحدود من المعبر ومنعوهم من الاقتراب منه لمدة 3 أيام تحت حجج وذرائع واهية".

وأضافت أن عناصر الأجهزة الأمنية في غزة "يصرون على أخذ بصمات موظفي الهيئة والتوقيع على استبيان، إلا أنهم رفضوا الانصياع إلى أوامرهم التعسفية".

كذلك، اتهمت الوكالة الأجهزة الأمنية في غزة بـ"وضع العراقيل أمام عمل موظفي هيئة المعابر ومنعهم من الوصول إلى معبر كرم أبو سالم، منذ الأحد الماضي".

وحتى الساعة 14:22 ت.غ، لم يصدر عن وزارة الداخلية في غزة ردا حول ما أوردته وكالة "وفا"، كما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري.

ومعبر كرم أبو سالم هو المعبر التجاري الوحيد الذي يربط غزة مع العالم الخارجي.

وتسيطر إسرائيل على المعبر، وتدير عملية إدخال البضائع منه إلى القطاع، فيما يتولى موظفون من الحكومة الفلسطينية (مقرها رام الله) إدارة الجانب الفلسطيني من المعبر، وتتولي الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة عملية تفتيش وفحص البضائع قبل دخولها للقطاع.



وفي 7 يناير/كانون الثاني الماضي، سحبت السلطة الفلسطينية موظفيها من معبر رفح البري على الحدود مع مصر، واتهمت حركة "حماس" بإعاقة عملهم، عبر "استدعاءات واعتقالات وتنكيل"، وهو ما نفته الحركة.



ويسود الانقسام الفلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس" منذ عام 2007، ولم تفلح وساطات واتفاقيات عديدة في إنهائه.



ووقّعت الحركتان أحدث اتفاق للمصالحة بالقاهرة، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، لكنه لم يطبق، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم "حماس" أثناء فترة حكمها للقطاع.