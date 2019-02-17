السعودية: جولة بن سلمان تشمل باكستان والهند والصين

الرياض/ الخليج 365



أعلنت السعودية، الأحد، إجراء ولي العهد محمد بن سلمان جولة آسيوية، تشمل باكستان والهند والصين.

وأوضح بيان للديوان الملكي أن بن سلمان يلتقي خلال الجولة بقادة الدول الثلاث، وعدد من المسؤولين فيها؛ لبحث العلاقات الثنائية وقضايا ذات اهتمام مشترك.



يشار أن ماليزيا وإندونيسيا أعلنتا، خلال الأسبوع الماضي، إجراء ولي عهد المملكة زيارة لهما، قبل الإعلان عن طلبه التأجيل، السبت.

كما كان من المقرر أن يصل بن سلمان إلى إسلام أباد، السبت، على رأس وفد من مسؤولين ورجال الأعمال على مدار يومين، هي الأولى له منذ توليه المنصب عام 2017؛ وذلك قبل تأجيل موعد بدء الزيارة إلى الأحد.



وتعد الجولة الثانية من نوعها لولي العهد السعودي خارج البلاد، في مساعي للخروج مما يصفها مراقبون بـ"عزلة خاشقجي"، في إشارة إلى اتهامات بتورط مسؤولين في المملكة بمقتل الصحفي الراحل في قنصلية الرياض بإسطنبول.



وتواجه المملكة أزمة دولية كبيرة على خلفية جريمة قتل جمال خاشقجي، إذ أعلنت الرياض في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2018 مقتله داخل قنصليتها في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.



وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء الصحفي الراحل، قبل الإعلان أن قتله تم بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة إلى البلاد، ما أثار موجة غضب عالمية، ومطالبات بتحديد مكان الجثة وتسليم المتهمين إلى القضاء التركي.

