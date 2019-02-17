الجيش السوري يدمر تحصينات للإرهابيين ردا على اعتداءات ريف حماة

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دكت وحدات من الجيش السوري اليوم الأحد مقرات وتجمعات لإرهابيي “كتائب العزة” والمجموعات المرتبطة بها على أطراف بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي ودمرت أوكارا ومواقع محصنة لهم ، في إطار ردها على خروقات الإرهابيين المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بأن وحدات من الجيش نفذت هجمات صاروخية على مواقع إرهابيي تنظيم جبهة النصرة في قرية الجيسات ردا على اعتداءاتهم على المناطق الآمنة والنقاط العسكرية في المنطقة، مما أسفر عن تكبد إرهابيي التنظيم الإرهابي خسائر بالأفراد والعتاد.

يذكر أن وحدات الجيش السوري دمرت أمس السبت منصات إطلاق قذائف صاروخية للمجموعات الإرهابية في محيط بلدات اللطامنة وكفرزيتا ولطمين والأربعين والزكاة كانت تستهدف من خلالها المدنيين في القرى والبلدات الآمنة المجاورة والنقاط العسكرية التي تحميها.

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