السعودية للصناعات العسكرية توقع اتفاقا مع نافال الفرنسية

اسماء السيد - أبوظبي: وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية الأحد مذكرة اتفاق مع مجموعة نافال الفرنسية لإنشاء شركة سعودية متخصصة في مجال الدفاع البحري، بحسب بيان.

وقالت الشركة السعودية في بيان إنه تم توقيع المذكرة على هامش أعمال معرض الدفاع الدولي "أيدكس" الذي يجري في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. ورفضت ممثلة لمجموعة نافال الفرنسية في المكان التعليق على هذه المذكرة.

وبحسب البيان، فإن هذا المشروع المشترك يأتي "من أجل تعزيز جهود المملكة العربية السعودية في دعم توطين المهارات والقدرات الأساسية في عالم التصنيع العسكري السعودي".

ولم يوضح البيان نوع السفن أو المعدات التي قد تبنيها الرياض.

وذكر أن الشركة الجديدة ستكون "في صدارة البرامج البحرية للقوات البحرية الملكية السعودية وستدعم كافة المتطلبات الحالية والمستقبلية للأنظمة البحرية الدفاعية الحديثة، بما في ذلك دعم دورة الحياة الكاملة لتلك الأنظمة".

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وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية أندرياس شوير في البيان "من خلال أنشطة التصميم والتصنيع والصيانة المتطورة، ستساهم الشركة الجديدة بشكل كبير في تعزيز قدرات واستعدادات قواتنا البحرية السعودية".

وبحسب شوير، فإن المشروع يعزز التزام الشركة "دعم جهود المملكة في مجال تطوير قدراتها الدفاعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها".

ودعت منظمات حقوقية ونواب فرنسيون مرارًا إلى وقف تزويد السعودية بالأسلحة بسبب تدخلها العسكري في اليمن منذ العام 2015.

وتعتبر السعودية من اكبر مستوردي السلاح في العالم.