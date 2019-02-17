بعد الفيديو المتداول .. لن تصدق مصير الشاب الساقط بمركبته من جبال فيفاء!

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

شُوهد على نطاق واسع المقطع الذي يوثّق لحظة سقوط مركبة من نوع هايلوكس من قمم جبال فيفاء خلال اليومين الماضيين وتم تداولها عبر مواقع عالمية، ولكن الجميع لا يعرف ما مصير هذا الشاب بعد سقوطه.

الشاب علي حسين الفيفي؛ الذي يبلغ من العمر 14 عاماً وكان يسير بسرعة بين منحنيات جبال فيفاء الخطيرة غادر مستشفى محافظة فيفاء بعد تلقيه العلاج المناسب بعد تعرُّضه لعدة رضوض من جرّاء سقوط مركبته.

ووجّه والده، عبر "سبق"، لجميع الشباب بعدم السرعة بين المنحنيات محذراً منها، وداعياً الله أن يشفي ابنه ويلبسه ثوب العافية.

وتعد طرق فيفاء خطراً يحيط بالأهالي والزوّار من خارج المحافظة، الذين وصفوها بالطرق المؤدية إلى الموت، لافتين إلى الحوادث المميتة التي يتسبب فيها الطريق؛ نتيجة ضيقه وكثرة منعطفاته الخطرة، ووجود حفر أحدثتها الأمطار والسيول، فضلاً عن عدم وجود مصدّات، فيما طالب الأهالي بوجود مصدّات وحواجز، كحل بديل لهذه الطرق الضعيفة، التي من الصعب جعلها طرقاً منتصفة نموذجية؛ بسبب التضاريس الجبلية.