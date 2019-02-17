دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تقدم هواتف P30 وP30 Pro بجودة عرض FullHD في نهاية شهر مارس ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت تسريبات نشرت عبر مقر هواوي في بولندا، أن الشركة تستعد للكشف عن هواتفها المميزة P30 وP30 Pro في مؤتمر يعقد في 28 من شهر مارس المقبل.

رصدت هواتف P30 وP30 Pro في تسريبات جديدة من بولندا، حيث تظهر الهواتف في التسريبات برمزي ELE-L29 و VOG-L29، كما تكشف على أن هواوي تقدم كلا الهاتفين بدقة عرض 1080 في 2340 بيكسل، كما ينطلق الهاتفين بنظام تشغيل Android 9 Pie.

وقد أكدت التسريبات المصورة لحافظة هاتف P30 Pro أن هواوي تقدم هذا الإصدار بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية هذا العام، حيث تأتي الكاميرة بتصميم رأسي، أيضاً يأتي فلاش LED إلى يمين الكاميرة.

بينما ينطلق هاتف P30 مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، كما تتميز بتصميم رأسي أيضاً ينتهي بفلاش LED إلى أسفل الكاميرة، بينما يتميز كلا الهاتفين بتصميم النتوء العلوي waterdrop الذي يضم الكاميرة الأمامية، وهو نفس التصميم الذي جاءت به هواتف Mate 20.

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أيضاً وفقاً للتسريبات المصورة فمن المتوقع أن يأتي هاتفي P30 وP30 Pro مع مستشعر للبصمة مدمج في شاشة OLED، كما يدعم الهاتفين رقاقة معالج Kirin 980 التي صممت لتتوافق مع رقاقة مودم Balong 5000 5G.

يذكر أن هواوي صرحت سابقاً بخططها للكشف عن هاتف قابل للطي ويدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس قريباً، حيث من المتوقع أن تكشف عن النموذج الأول للهاتف خلال فعاليات مؤتمر MWC 2019 الذي ينطلق قريباً من برشلونة.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تقدم هواتف P30 وP30 Pro بجودة عرض FullHD في نهاية شهر مارس ظهر على التقنية بلا حدود.