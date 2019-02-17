دبي - بواسطة محمد فارس نظرة على: جهاز +Channel Master Stream للبث الرقمي عبر التليفزيون بنظام "أندرويد تي في" © Tech World قدمت بواسطة

أصبحت الغالبية العُظمى للمُستخدمين اليوم تعتمد على خدمات البث المُختلفة عبر الإنترنت في مُشاهدة المحتوى الترفيهي على أجهزة التليفزيون الحديثة. وفي ظل الشعبية الطاغية التي نجحت خدمات بث الفيديو مثل “نتفليكس”، “أمازون فيديو” وحتى “يوتيوب” وغيرها الكثير، أصبح الحصول على أحد أجهزة التليفزيون الذكي “سمارت تي في” أو أحد الحلول التي تسمح بالحصول على خدمات البث بطريقة سلسة عبر شاشة التليفزيون أمر حيوي للكثيرين.

في السطور التالية هنا، نُلقي نظرة على جهاز Channel Master Stream+ الذي يعمل بنظام “أندرويد تي في”، ومُتلقي البث التليفزيوني SMARTenna+. ولما كانت تلك هي تجربتي الأولى لنظام “أندرويد تي في” فهذا يُعد تقييم سريع كذلك للنظام نفسه.

التصميم الخارجي:

يأتي الجهاز بشكل إسطواني بحجم صغير ومُدمج، بجهة أمامية خالية تماما من كل شئ، وجهة خلفية تحتوي على منفذ USB 3.0 ،HDMI، إيثرنت، ومنفذ لتوصيل مُتلقي البث التليفزيوني، بالإضافة الى مكان لطاقة microSD. التصميم بسيط دون الحاجة إلى لفت الكثير من الأنظار مع التركيز بالأساس على صغر الحجم.

الوظيفة ونظام التشغيل:

يُقدم +Channel Master Stream+ مجموعة من الوظائف المُتعددة من بينها عرض القنوات التي يتم بثها على موجات البث الأرضية UHF/VHF، وإمكانية تسجيل هذا البث من قناتين مُختلفتين في نفس الوقت، بالإضافة إلى نظام التشغيل “أندرويد تي في” بمميزاته الكاملة التي تشمل بث المحتوى عبر خدمات البث الرقمي عبر الغنترنت المختلفة مثل “نتفليكس”، “يوتيوب” “VUDU”، “Sling” وغيرهم الكثير، وكذلك نقل المُحتوى لاسلكيا من الهاتف المحمول لعرضه على شاشة التليفزيون.

بداية، يُمكن توصيل الجهاز بالإنترنت لاسلكيا عبر الواي فاي أو من خلال الإيثرنت، وبعد إكمال عملية ضبط وتنصيب الجهاز وربطه بحساباتك على خدمات البث المُختلفة، وتعريف القنوات التليفزيونية الأرضية المفتوحة يُمكنك مباشرة البدء في مُشاهدة المُحتوى الترفيهي وتسجيله.

البحث الصوتي:

ربما تكون واحدة من أبرز مميزات الجهاز التي نالت إعجابي هي وجود ميكروفون مُدمج بجهاز التحكم عن بعد، الريموت، الخاص بالجهاز ويُمكن إستخدام الريمون بضطة زر لتفعيل خاصية البحث والأوامر الصوتية للتحكم بنظام التشغيل الخاص بالجهاز. من خلال تلك الخاصية، تستطيع البحث عن مُسلسل أو برنامج أو فيلم مُعين عبر كافة مُزودي المُحتوى المختلفين، وكذلك عبر القنوات التليفزيونية الأرضية في حال كانت تدعم خاصية دليل المُحتوى، فقط من خلال النُطق بإسم المُحتوى الذي تُريد مُشاهدته أيا كان نوعه. يُمكنك أيضا البحث بإستخدام أوامر صوتية مثل “ابحث عن الأفلام الحائزة على جوائز الأوسكار في عام 2018” وسيقوم الجهاز تلقائيا بعرض قائمة بتلك الأفلام مع إمكانية عرضها من خلال مزود المُحتوى الذي تمتلك حساب معه أو شراء الفيلم أو إستئجاره من خلال متارج المحتوى الترفيهي المُختلفة.

نظام التشغيل “أندرويد تي في”:

يُمثل نظام التشغيل جوهر الجهاز، ويمتاز نظام “أندرويد تي في” بعدة مميزات ولكنه كذلك يحمل معه بعض المُشكلات البسيطة. كما هي العادة مع نظام “أندرويد” في كل مكان، تأتي في مُقدمة مميزاته الإنفتاح والتوافق مع العديد من الخدمات والتطبيقات، تستطيع من خلال Stream+ الوصول إلى متجر تطبيقات “جوجل” ما يعني إمكانية الحصول على تطبيقات خاصة مُتوافقة خصيصا مع الاستخدام من خلال التليفزيون من مئات من المطورين، وكذلك قائمة طويلة من الألعاب الإلكترونية التي يُمكن أن تلعبها مُباشرة من خلال شاشة التليفزيون باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالجهاز أو عبر إضافة ذراع تحكم خاص بالألعاب إلى الجهاز.

يحمل النظام أيضا خاصية Google Cast، والتي تسمح لك بنقل الصورة المعروضة على شاشة هاتفك المحمول أو التابلت الذي يعمل بنظام “أندرويد”، وكذلك ما تُشاهده عبر شاشة مُتصفح Chrome على حاسبك المحمول أيا كان نظام تشغيله، إلى شاشة التليفزيون الخاص بك. تسمح الخاصية نفسها أيضا بالتحكم بجهاز التليفزيون وتغيير القنوات عن بُعد من خلال الهاتف المحمول.

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العقبة الأساسية هنا تكمن في كون نظام “أندرويد” نظام مُتكامل وليس مُجرد واجهة استخدام ما قد يجعل تصفح المُحتوى في بعض الأحيان يستهلك بعض الوقت مُقارنة بواجهات الإستخدام شديدة البساطة التي تستخدمها بعض أجهزة نقل المحتوى الرقمي التي تُقدم مُحتوى من عدد محدود فقط من مُزودي الخدمة.

المُلخص:

يُعد جهاز Channel Master Stream+ أحد الخيارات الرائعة المُتاحة لمن يبحثون عن جهاز لبث المحتوى الترفيهي الرقمي عبر الإنترنت، دون الإرتباط بمُشغل مُحدد مثل Netflix أو Hulu أو Amazon Prime Video وغيرهم، حيث يقف نظام التشغيل هنا على مسافة مُتساوية من جميع هؤلاء المُشغلين دون إبراز المُحتوى الخاص بمُشغل على الآخر ما يُعطي المُستخدم في نهاية المطاف حرية التنقل بينهم، وكذلك حرية مُشاهدة كم هائل من المُحتوى المجاني المُتاح عبر مُشغلين مثل VUDU و “يوتيوب” وآخرين والذين يُركز الجهاز على ما يطرحونه من مُحتوى مجاني. تضع الشركة نفسها كخيار مُفضل على وجه التحديد أمام أولئك المُستخدمين ممن يعيشون في الولايات المُتحدة الأمريكية ممن يرغبون في مُشاهدة مُحتوى عربي عبر الإنترنت، بالإضافة الى مُحتوى محلي مجاني في أمريكا عبر مُشاهدة البث الأرضي لقنوات التليفزيون، سيُقدر هؤلاء مزيج جهاز Channel Master Stream+ مع مُتلقي البث التليفزيوني SMARTenna+ التي تُتيح الحصول على بث تليفزيوني نقي للغاية تتم مُعالجته مع مدى إلتقاط كبير.

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التدوينة نظرة على: جهاز +Channel Master Stream للبث الرقمي عبر التليفزيون بنظام “أندرويد تي في” ظهرت أولاً على عالم التقنية.