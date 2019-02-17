خارجية روسيا: الجماعات الإرهابية فى سوريا ستظل هدفا محتملا للضربات الجوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب وزيرالخارجية الروسى سيرجى فيرشينين أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بين الحكومة السورية وبين الإرهابيين.. مشددا على أن الجماعات الإرهابية ستظل هدفا محتملا للضربات الجوية.
ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن فيرشينين قوله- خلال جلسة بمؤتمر ميونيخ الدولى للأمن اليوم الأحد، أن "إدلب ومنطقة التهدئة مهمة جدا للسلام فى سوريا، وعندما نتحدث عن السلام فإن الاتفاق مع جماعات مثل النصرة هو شئ مستحيل".
وأضاف: "وقف إطلاق النار ووقف العدوان يكون بين الحكومة والمعارضة المسلحة، ولن يكون هناك وقف لإطلاق النار بين الحكومة وبين الإرهابيين أو حتى المساندين للإرهابيين، والجماعات الإرهابية ستظل هدفا محتملا للضربات الجوية".
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