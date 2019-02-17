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© AP Photo / Eyad Baba
وأضافت "وفا": "عناصر الأمن التابعين لحماس يطالبون موظفي الهيئة بالتوقيع على استبيان وأخذ بصماتهم، إلا أنهم رفضوا، إضافة إلى وضع عراقيل أمام عملهم ومنعهم من الوصول إلى المعبر منذ الأحد الماضي".
وتابعت وكالة الأنباء الرسمية: "أن أجهزة الأمن تقوم بتحويل سير شاحنات البضائع والمواد التموينية إلى ساحة خارجية عبر ما يسمى بـ"البوابة القطرية" وتجبي رسوما وضرائب إضافية عن كل شاحنة تمر عبر المعبر".
وكرم أبو سالم هو المعبر التجاري الوحيد في غزة، الذي تمر من خلاله البضائع والمواد الغذائية والتموينية ومواد البناء والمحروقات والمستلزمات الطبية والأدوية لأهالي القطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر "حماس" تطرد موظفي هيئة الشؤون المدنية من معبر كرم أبو سالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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