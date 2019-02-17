صورة نادرة تزامنا مع زيارة محمد بن سلمان إلى باكستان

ويظهر في الصورة، الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود، أثناء قيامه بزيارة رسمية لجمهورية باكستان في عام 1954، وكان في استقباله الحاكم العام للبلاد، مالك غلام، ورئيس مجلس الوزراء حينها، محمد علي بوقرا.
ونشرت الصورة النادرة، تزامنا مع الزيارة التي يقوم بها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلة باكستان، اليوم الأحد، والتي ستستمر يومان.
وفي ذات السياق، أعلن الديوان الملكي السعودي، عن مغادرة محمد بن سلمان إلى باكستان والهند الصين، وذلك تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.
وزار الأمير محمد بن سلمان باكستان في ثلاث مناسبات سابقة، في أعوام 2104، و2015، و2016.
وتؤكد السعودية دائما على العلاقات الاقتصادية والأمنية الثنائية مع جمهورية باكستان الإسلامية.
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