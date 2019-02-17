الخارجية الروسية: الاتفاق مع جماعات مثل "جبهة النصرة" مستحيل

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ميونخ — سبوتنيك. وقال فيرشينين، خلال جلسة بمؤتمر ميونخ الدولي للأمن، إن "إدلب ومنطقة التهدئة مهمة جدا للسلام في سوريا، وعندما نتحدث مع السلام فإن الاتفاق مع جماعات مثل النصرة هو شئ مستحيل".
© Sputnik . BASEL SHARTOUH
وكان الجيش السوري أعلن توسيع نطاق عملياته ضد المجموعات المسلحة بريف حماة الشمالي، أوائل يناير/ كانون الثاني الجاري.
وتعاني سوريا، منذ مارس/ آذار 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" (تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا)، واللذان تصنفهما الأمم المتحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.
وأدى النزاع إلى مقتل مئات الآلاف فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وإلى خارجها.
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