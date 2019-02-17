نائب عراقي يكشف تفاصيل تفشي "الجرب" في نينوى

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وأضاف شيروان، لـ"سبوتنيك"، خلال زيارة تفقدية للجانب الأيمن من مدينة الموصل، إن المدينة التي تم تحريرها قبل أكثر من عام من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي"، بها نحو 44 إصابة بالمرض.
© Sputnik . Nazek Mohammed
وأعلن الدوبرداني، السبت الماضي، انتشار مرض "الجرب" في مدينة الموصل نتيجة شح الأدوية وقلة اللقاحات، مهاجما في الوقت نفسه الحكومة المركزية في بغداد و المحلية في محافظة نينوى شمال العراق.
من جانبه، قال مدير شعبة السيطرة العامة على الأمراض الانتقالية بمحافظة نينوى دكتور خميس فتحي: "إن هناك نقص متمثل في الأدوية الأفضل والأسرع في القضاء على هذه الأمراض".
ونفى فتحي وجود أي مضاعفات خطيرة للإصابة بهذه الأمراض وتحديدا الجرب.
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