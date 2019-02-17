نائب عراقي يكشف تفاصيل تفشي "الجرب" في نينوى

وأضاف شيروان، لـ"سبوتنيك"، خلال زيارة تفقدية للجانب الأيمن من مدينة الموصل، إن المدينة التي تم تحريرها قبل أكثر من عام من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي"، بها نحو 44 إصابة بالمرض.

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لكنه أكد على الرغم من ذلك، أن عدد الإحصاءات بأعداد المصابين أقل بكثير عن عام 2018.

وأعلن الدوبرداني، السبت الماضي، انتشار مرض "الجرب" في مدينة الموصل نتيجة شح الأدوية وقلة اللقاحات، مهاجما في الوقت نفسه الحكومة المركزية في بغداد و المحلية في محافظة نينوى شمال العراق.

من جانبه، قال مدير شعبة السيطرة العامة على الأمراض الانتقالية بمحافظة نينوى دكتور خميس فتحي: "إن هناك نقص متمثل في الأدوية الأفضل والأسرع في القضاء على هذه الأمراض".

ونفى فتحي وجود أي مضاعفات خطيرة للإصابة بهذه الأمراض وتحديدا الجرب.