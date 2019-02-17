- 1/2
- 2/2
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
وأضاف أن ما يمر به السودان الآن من أزمات ومصاعب هي "ابتلاءات ومحطات للتمحيص سيخرج منها أكثر قوة"، مؤكدا أن السلطة لم تكن في يوم غاية. وقال "الذين يتحدثون الآن عن الحريات يتظاهرون ضد الحكومة وينظمون مؤتمراتهم الصحفية بكل حرية".
في هذه الأثناء، شهدت العاصمة الألمانية برلين ومدن أوروبية أخرى وقفات احتجاجية للسودانيين، لكن التظاهرة الأكبر كانت أمام الكونغرس الأمريكي ثم البيت الأبيض للمطالبة بالضغط الدولي على الحكومة السودانية من أجل وضع حد لعنف الأجهزة الأمنية بحق المحتجين، وذلك وفقا لقناة "العربية الحدث".
واندلعت الاحتجاجات في السودان، بداية من 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في مدينة عطبرة شمال البلاد، بعد انعدام كامل لخبز الطعام، ثم تمددت تلك الاحتجاجات لتصل إلى عدد واسع من مدن السودان المختلفة.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية منذ انفصال جنوب السودان في 2011، وذهاب ثلاثة أرباع مناطق إنتاج النفط مع الدولة الجديدة، وظلت تتطور الأزمة مع عجز الدولة عن زيادة الإنتاج لكسب النقد الأجنبي، ووصلت ذروتها بعجزها عن توفير الخبز والوقود والدواء، مع شح في السيولة النقدية منذ منتصف عام 2017، ما تسبب في خلق غضب واسع وسط المواطنين.
ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.
كانت هذه تفاصيل خبر المتظاهرون يفاجئون البشير من مكان "غير مسبوق" والرئيس السوداني يتحدث عن البلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.