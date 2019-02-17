باكستان تجهز استقبال "غير مسبوق" من أجل ابن سلمان

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وكشف وزير الإعلام الباكستاني، فؤاد شودري، لصحيفة "آراب نيوز" السعودية، أن الأمير محمد بن سلمان سيكون أول ضيف رسمي يقيم في المقر الرسمي لرئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان.
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كما تشهد الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بقيمة 20 مليار دولار، على أن تدوم يومين فقط.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أعلن قبل 5 أشهر عن تنازله عن قصره الحكومي بشكل طوعي، وأمر أن يتم تحويله إلى "جامعة حكومية فخمة من الطراز الأول".
وزار الأمير محمد بن سلمان باكستان في ثلاث مناسبات سابقة، في أعوام 2104، و2015، و2016.
وتؤكد السعودية دائما على العلاقات الاقتصادية والأمنية الثنائية مع جمهورية باكستان الإسلامية.
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