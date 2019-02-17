موسكو: العراق ولبنان مهتمان بالمشاركة في مفاوضات أستانا بصفة مراقب

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سبوتنيك- وقال فيرشينين "خلال اتصالاتنا الأولية، أعربت هذه الدول عن اهتمامها من أجل معرفة وفهم ما يحدث في أستانا بشكل أفضل، وتقديم المساعدة إذا لزم الأمر".
© Sputnik . Kirill Kalinnikov
وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن الأمم المتحدة والأردن الآن مراقبون، مؤكدا على أنه "من الطبيعي أن تكون مثل هذه الدول مثل العراق ولبنان، التي تقع على الحدود مع سوريا وتهتم بتسوية طويلة الأمد هناك، من بين المرشحين".
ومن ناحيته، فقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق أن العراق ولبنان إلى جانب روسيا وتركيا وإيران يمكن أن يصبحا مشاركين في عملية أستانا حول التسوية السورية.
يذكر، أن روسيا وإيران وتركيا تتعاون بشأن التسوية السورية في إطار عملية أستانا، على اعتبارها الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا. وتعد أستانا منصة للمحادثات حول تسوية الأزمة السورية.
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