"الوفاق الليبية" تفرج عن أبوزيد دورده أهم رجالات نظام القذافي

طرابلس/ جهاد نصر/ الاناضول



أكدت مصادر ليبية اليوم الاحد إفراج حكومة الوفاق الوطني الليبية عن أهم المسؤولين في النظام الليبي السابق أبوزيد دورده من سجنه في طرابلس الذي قضى فيه ثمانية اعوام.



وفي تصريح خاص للأناضول قال مسؤول أمني بحكومة الوفاق الوطني الليبية ان "السلطات أقدمت امس السبت على اطلاق سراح أبوزيد دورده رئيس جهاز الامن الخارجي في نظام معمر القذافي (الذي سقط حكمه بثورة شعبية عام 2011)".

المسؤول الامني الليبي الذي طلب عدم ذكر اسمه أكد ايضا أن "الافراج عن دورده يأتي بالتزامن مع حلول الذكرى الثامنة لثورة فبراير وتأكيدا على أهمية المصالحة الوطنية بين ابناء الشعب الليبي".

وتابع "دورده المفرج عنه توجه صباح اليوم إلى تونس عبر طائرة شركة الاجنحة الليبية".

بدوره أكد مسؤول سابق في نظام معمر القذافي يقيم في تونس خبر "وصول دورده إلى تونس عبر مطار قرطاج الدولي ظهر اليوم.

وأشار إلى أن دورده "سيقيم في تونس مؤقتا لحين ترتيب بعض الامور"، التي لم يفصح عنها .

المسؤول السابق الذي طلب عدم الافصاح عن اسمه اوضح أن دورده وصل على عكازين وفي حالة صحية شبه جيدة".

ويعد أبوزيد عمر دورده (مواليد 1944) أهم الشخصيات الاحياء في نظام معمر القذافي وكان قد شغل اكثر من 12 منصب رفيع بينها رئيسا للوزراء من 1990 إلى 1994 ومندوبا لليبيا في الأمم المتحدة بينما كان اخر مناصبه قبل سقوط نظام القذافي رئيس جهاز الامن الخارجي بالمخابرات الليبية.

واعتقل دورده يوم 11 سبتمبر 2011 من قبل ثوار 17 فبراير الذين اطاحوا بنظام القذافي وقبع في سجون العاصمة الليبية طرابلس منذ ذلك الوقت لحين الافراج عنه امس السبت.