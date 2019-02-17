السعودية و"نافال" الفرنسية تتفقان على تصنيع فرقاطات وغواصات بالمملكة

اتفقت "الشركة السعودية للصناعات العسكرية" المملوكة للدولة مع مجموعة نافال الفرنسية، الأحد، لإقامة مشروع مشترك لإنتاج وتطوير أنظمة بحرية.
ووقعت الشركتان مذكرة تفاهم تقضي بتصنيع سفن بحرية وفرقاطات وغواصات في المملكة، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي اليوم الأحد دون تفاصيل إضافية عن المذكرة ومدة تنفيذها.
من جهته، قال أندرياس شوير، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية إنّ المشروع المشترك "سيساهم بصورة كبيرة في تعزيز قدرات وجاهزية القوات البحرية للسعودية"، وفق المصدر ذاته.
وستحوز الشركة السعودية للصناعات العسكرية، التي أسسها صندوق الاستثمارات العامة السعودي عام 2017، على حصة 51 بالمئة من المشروع المذكور.
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