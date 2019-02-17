الأرصاد⁩: تقلبات جوية على معظم مناطق ⁧#المملكة⁩ تستمر حتى الأربعاء

صحيفة الخليج الالكترونية قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إن معظم مناطق المملكة على موعد مع حالة تقلبات تبدأ غداً وتستمر للأربعاء. ونشرت الهيئة جدولاً يفصل الحالة، وقالت: حالة تقلبات جوية، بمشيئة الله تعالى، على معظم مناطق المملكة ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين 18/ 2/ 2019 وتستمر إلى يوم الأربعاء، تتسم بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار وهطول أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة.

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