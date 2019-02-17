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صحيفة الخليج الالكترونية
دخلت طائرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى المجال الجوي الباكستاني، فيما خصصت باكستان عددًا من الطائرات الحربية لمرافقتها وتقديم التحية لها.
جاء ذلك بحسب ما أعلنه حساب الحكومة الباكستانية عبر تويتر.
وقالت الحكومة إن مقاتلات من طراز F-16 وأخرى من طراز JF17 ستكون في صحبة طائرة ولي العهد.
كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات باكستانية ترافق طائرة #ولي_العهد لدى دخوله الأجواء الباكستانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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