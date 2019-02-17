الخدمة_المدنية تكشف حقيقة إلغاء منصة #جدارة

صحيفة الخليج الالكترونية نفى سلطان الظاهر المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبر حسابه على “تويتر” اليوم الأحد صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل بأن الوزارة ستلغي منصة “جدارة”، وأشار الظاهري إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المنصة لتمكين الجهات الحكومية من تنفيذ إجراءات التوظيف الخاصة بها من خلال “جدارة” وبشكل مباشر.

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