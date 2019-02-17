شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمة المدنية تكشف عن لائحة جديدة مخصصة لـ«الامتيازات المالية» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف وكيل وزارة الخدمة المدنية للتطوير والتخطيط ماجد بن بتال، عن حقيقة وجود ميزات مالية في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، التي اعتمدتها الوزارة مؤخرا.

وأكد “ابن بتال” في مداخلة على “قناة الإخبارية” أن اللائحة التنفيذية الحالية لا يتخللها مزايا مالية، وإنما كانت تستهدف الوزارة بالأساس إصدار لائحة موحدة للموارد البشرية.

وقال إن الامتيازات المالية هي ضمن لائحة “الحقوق والمزايا” وهذه اللائحة من اللوائح لا تزال في مراحل التطوير حالياً وسيتم إصدارها في وقت لاحق.

وأشار إلى أنه سيتم عمل حملة توعوية وإعلامية باللائحة التنفيذية الجديدة، والوزارة وضعت خطة كاملة لهذا.

مواد ذات صلة:

النص الكامل ..ننشر لائحة الخدمة المدنية الجديدة للموارد البشرية

ما مصير «جدارة» بعد اللائحة الجديدة للخدمة المدنية؟.. توضيح رسمي

توجيه عاجل من «الخدمة المدنية» لجميع موظفي الوزارات والقطاعات الحكومية

«الخدمة المدنية» تُصدر لائحة الموارد البشرية.. التفاصيل وموعد التنفيذ