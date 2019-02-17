انت الان تتابع بسبب نقص الأدوية.. انتشار «الجرب» في مدينة الموصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلن النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني، اليوم السبت، عن انتشار مرض «الجرب» في مدينة الموصل نتيجة شح الأدوية وقلة اللقاحات، بينما هاجم الحكومتين المحلية والمركزية، مؤكدًا أن «شح الأدوية والعلاجات وقلة اللقاحات في الموصل أدى إلى انتشار بعض الأمراض الوبائية كالجرب وغيره، لذا نحمل وزارة الصحة مسؤولية ذلك، كما نحمل الحكومة الاتحادية ككل مسئولية عدم رفع الأنقاض والجثث التي تحتها إلى اليوم بعد نحو عامين على تحرير المدينة»، وذلك وفقا لموقع «السومرية نيوز».
ونوه النائب بأن «مستشفيات الموصل تفتقر إلى أبسط الأشياء مثل الكانيولا أو السرنجة، فأين تذهب حصة نينوى من الأدوية والعلاجات والمواطن يضطر لشراء الأدوية والعلاجات من خارج المؤسسات الصحية رغم عدم قدرة الكثيرين على المعالجة في مستشفيات أهلية»، بحسب سبوتنيك. وأضاف الدوبرداني، «اليوم للأسف
ونوه النائب بأن «مستشفيات الموصل تفتقر إلى أبسط الأشياء مثل الكانيولا أو السرنجة، فأين تذهب حصة نينوى من الأدوية والعلاجات والمواطن يضطر لشراء الأدوية والعلاجات من خارج المؤسسات الصحية رغم عدم قدرة الكثيرين على المعالجة في مستشفيات أهلية»، بحسب سبوتنيك.
وأضاف الدوبرداني، «اليوم للأسف هناك من يغادر منطقته بأيمن الموصلتجاه الساحل الأيسر، وذلك خشية الإصابة بالأمراض التي تفشت في مناطقهم، وهذا يتطلب جهدا حكوميا بما في ذلك دوائر الصحة للحد من هذه الأمراض والقضاء عليها».
ووجة الدوبرداني انتقاده لأداء حكومة نينوى المحلية، مضيفا أنها عاجزة عن تحسين الخدمات وتوفير أبسط مقومات الحياة للمواطنين، ومنشغلة بالصراعات السياسية، دون أن تراعي وضع نينوى وأهلها في ظل الفساد الإداري والمالي وتعدد مصادر القرار فيها ووجود أكثر من قوة أمنية على أرضها».
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