انت الان تتابع برلمان السودان يؤجل اجتماعا بشأن بتمديد فترة الرئاسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس السوداني عمر البشير

قرر البرلمان السوداني، اليوم السبت، بشكل مفاجئ، تأجيل مناقشة تعديلات دستورية، تسمح للبشير بفترة جديدة. وكان البرلمان السودانى أعلن، أمس الجمعة، مناقشة إمكانية تعديل الدستور لترشيح الرئيس عمر البشير في الانتخابات المقبلة عام 2020. وأعلنت اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية فى السودان، عقد اجتماع في البرلمان اليوم، بمشاركة رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس الوطني ومجلس الولايات، لمناقشة إمكانية تعديل الدستور لترشيح البشير في الانتخابات المقبلة عام 2020، قبل أن تقرر إلغاء الاجتماع اليوم، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة "الوئام" السعودية.

وفي ديسمبر الماضي، اقترب البشير، من تمديد فترة حكمه للسودان والفوز بولاية أخرى وتوسيع صلاحياته بعد طلب نواب بالبرلمان إجراء تعديل دستوري لزيادة مدة حكمه التي كان من المقرر أن تنتهي في 2020.وقال رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر، في ديسمبر، إنه تلقى رسالة موقعة من أغلبية النواب، تؤيد تعديلا من