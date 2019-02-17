انت الان تتابع الخرافي: نطمح الى تحقيق قيمة مضافة لسوق الكويت والسعر الذي تقدمنا به مبني على ما سيكون عليه السوق في... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بدر الخرافي

صرح بدر الخرافي ممثل التحالف الفائز في المزايدة علي حصة 44٪ من بورصة الكويت ان هناك افكارا كثيرة وخطوات ممكن اتخاذها من اجل تطوير العمل بالبورصة

وأضاف في لقاء خاص مع سي ان بي سي عربية ان من ضمن الأفكار المطروحة زيادة الأدوات مثل المشتقات وسوق الاوبشن والتداول بالآجل والاقراض واضافة سوق للسندات وسوق للمحافظ العقارية والتحوط الاستثماري- الى جانب تطبيق معايير الشفافية والأنظمة التي تساعد على استقطاب الشركات العالمية – فيجب إعادة النظر في النظام الآلي والربط مع شركات الوساطة بهدف تسهيل والتشجيع على التداول

وصرح الخرافي اننا نهدف الى تشجيع الشركات العائلية على الادراج وقد شهدنا على مر السنوات ان الجيل الثالث يواجه تحديات في إدارة الشركات فاذا استطعنا اقناع هذه الشركات ان الادراج في السوق سيسهل الامور لهم وللاجيال القادمة نكون قد حققنا لهم وللسوق قيمة مضافة

وأضاف نريد أيضا ان يتيح السوق فرصة للشباب وأصحاب المبادرات فالبعض قد يريد التخارج من جزء من حصته من اجل تمويل التوسعات –يجب ان يمكنهم السوق من ذلك كما نتطلع الى التعاون مع الصندوق الوطني لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة- وأشار الى انه يتمنى أيضا ان تحذو الشركات الحكومية حذو شركات مماثلة في المنطقة تم ادراجها في الأسواق كما ان هناك فرصة لخصخصة بعض المؤسسات مثل البريد والكهرباء.

وردا على سؤال حول السعر الذي تقدم به التحالف الفائز وهو 237 فلس للسهم اكد بدر الخرافي ان هذا السعر جاء بعد دراسة واقتناع وانه لم يبنى على وضع السوق الحالي ولكن لما سيكون عليه بعد ان يتم ادارته من قبل القطاع الخاص مضيقا اننا لا ننظر الى تعظيم الايرادات من خلال فرض رسوم كبيرة على الشركات ولكن من خلال تحقيق قيمة مضافة لسوق الكويت للأوراق المالية.