الان تتابع على نفقة المملكة .. افتتاح الجامع الكبير في مدينة مروا الكاميرونية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس

افتتح في مدينة مروا بجمهورية الكاميرون، ليلة أمس، الجامع الكبير، الذي بني على نفقة المملكة العربية السعودية تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بحضور معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية المساعد للشؤون الإسلامية، فضيلة الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي، وإمام المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكاميرون محمد بن سليمان المسهر ومدير مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي في العاصمة الكاميرونية ياوندي فضيلة الشيخ عنتر بن محمد الحازمي.

وقد ألقى عضو مجلس علماء المسلمين بالكاميرون، الشيخ حياة حال دليل كلمة بهذه المناسبة رفع فيها باسمه ونيابة عن مسلمي الكاميرون الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – على جهودهما المباركة ومساعداتهما السخية في تمويل بناء جامع مروا الكبير ، مبرزا الفرحة الكبيرة لمسلمي الكاميرون بهذا الجامع.

ونوه باهتمام المملكة بشؤون المسلمين في العالم ، داعيًا الله -عز وجل- أن يحفظ المملكة ملكًا وحكومةً وشعبًا، من كل شر، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين، خير الجزاء.

حضر حفل الافتتاح وزير المالية الكاميروني يعقوب عبدالله، ورئيس لجنة الصداقة السعودية الكاميرونية، محمد أمين، إلى جانب عدد من مسؤولي الحكومة الكاميرونية، والدعاة الكاميرونيين .

يذكر أن الجامع الذي تبلغ مساحته 2700 متر مربع يتسع لخمسة ألاف مصل منها 400 لمصلى النساء .