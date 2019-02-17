متحدث باسم "إيدكس": الإمارات تعلن صفقات عسكرية ضخمة مع شركات عالمية

وقال الحساني، في مؤتمر صحفي، إن "مجموع العقود الخارجية لدولة الإمارات 3 مليار 866 ألف درهم [مليار و53 مليون دولار] مع شركات عالمية"، مشيرا إلى أن الإمارات أبرمت تعاقدا مع شركة رايثون الأميركية بقيمة مليار و307 ألف درهم.

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وردا على سؤال لـ"سبوتنيك"، حول قيمة التعاقدات مع الجانب الروسي، قال الحساني: "بلغت قيمة التعاقدات نحو 12 مليون دولار، من بينها تعاقدات لشراء قطع غيار لنظام بانتسير للدفاع الجوي بقيمة 45 مليون درهم وصواريخ كورنيت المضادة للدروع بـ 146.9 ألف درهم".

وانطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الأحد، فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس"، ومعرض الدفاع البحري "نافدكس"، والتي تستمر حتى يوم الخميس القادم.

وتشارك مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية بجناح في المعرض، ويشارك الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، ضمن الوفود الرسمية.

وسيتم استعراض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية، في ظل الثورة الصناعية الرابعة، فيما يشهد المعرض العديد من العروض الحية، التي تحاكي سيناريوهات مختلفة، باستخدام مختلف صنوف الأسلحة والمعدات.

وتوفر الشركات العارضة منصات تفاعلية تمكن الزوار من تجربة العديد من المعدات والعروض ثلاثية الأبعاد.