دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أبل تستحوذ على شركة ذكاء اصطناعي متخصصة في الصوت لتطوير مساعدها الصوتي ظهر على التقنية بلا حدود.

وفقًا لتقرير من Axios، استحوذت شركة أبل على شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي مقرها في سان فرانسيسكو تدعى PullString، وهي متخصصة في مساعدة الشركات على تطوير وتنفيذ التطبيقات الصوتية.

لقد تم تأسيس شركة PullString في عام 2011 من قبل موظفي Pixar السابقين ورئيسها التنفيذي أورين جاكوب، وهو رئيس قسم التكنولوجيا السابق لشركة Pixar. وحتى الآن، كانت شركة PullString معروفة جدًا في مجال التكنولوجيا باعتبارها الأهم في تطوير التطبيقات الصوتية لدمى الأطفال، مثل دمية Hello Barbie.

ليس من الواضح حتى الآن ما الذي سينتج عن صفقة أبل مع شركة PullString، والتي يقال إنها تساوي أقل من 100 مليون دولار، ولكنها استثمرت ما يزيد عن 44 مليون دولار كرأس المال حتى الآن.

كما عملت PullString أيضًا على مساعدة الشركات في تطوير التطبيقات الصوتية، بما في ذلك مساعد أليكسا الخاص بشركة أمازون ومساعد جوجل. لذا، يمكننا الافتراض أن شركة أبل ستستخدمها لتطوير مساعدها الصوتي Siri، والذي يفتقر إلى العديد من الإمكانيات والمهارات التي يقدمها مساعدي أمازون وجوجل.

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هذا الموضوع أبل تستحوذ على شركة ذكاء اصطناعي متخصصة في الصوت لتطوير مساعدها الصوتي ظهر على التقنية بلا حدود.