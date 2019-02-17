بعد سفلتة مواطن طريقاً بجازان.. "بلدي العيدابي" يؤكد ويكشف تفاصيل الـ4%

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أكد رئيس المجلس البلدي بمحافظة العيدابي متعب الغزواني، ما نشرته "سبق" حول قيام مواطن بسفلتة الطريق المؤدي إلى منزله وبعض المنازل المجاورة له؛ موضحاً أن المجلس البلدي وقف على الموقع المعنيّ، واتضح أن المشروع بالفعل لم ينفذ منه إلا 4% تقريباً، وأن المقاول حصل على إنذارين حتى الآن من قِبَل البلدية وفقاً للإجراءات المتبعة؛ مشيراً إلى أنه يعتبر متعثراً وفق خطة المشروع.

وأضاف "الغزواني"، في رد تَلَقّته "سبق"، أن خدمة المواطنين هي المحور الرئيسي لعمل المجلس البلدي، وأن المواطن شريك المجلس البلدي في نجاح وتحقيق الأهداف المنشودة، وأن تفاعله يعزز أداء دور المجلس والبلدية على الوجه الأكمل في دائرة الرقابة على المشاريع والخدمات.

وأكد أن هناك بعض الحقائق والمعلومات التي يريد المجلس إيضاحها للمواطنين من أبرزها أنه لا يوجد مشروع بقيمة ١٤ مليوناً (سفلتة وإنارة لقرية ريع مصيدة وصماد)؛ موضحاً أن مشاريع البلدية (سفلتة وإنارة) باسم محافظة العيدابي ومراكزها وقراها التي تفوق ٣٧٠ قرية.

وأضاف: "هناك مشروع ومن ضمن مشاريع المبادرة التي تم توزيعها بالنسبة والتناسب حسب الاحتياج والأولويات بين المحافظة ومراكزها وقراها فكان نصيب مركز ريع مصيدة ٧٠% من المشروع ومقاولة الشركة بقرار من المجلس البلدي سابقاً، حيث سبق للمقاول تمهيد الشارع مع باقي الشوارع المجاورة له والمدرجة في ذلك ولا يزال قيد التنفيذ".

وتابع: "تم مناقشة تأخر تنفيذ المشروع في جلسات المجلس البلدي ضمن (المشاريع المتأخر تنفيذها والتي لم تنتهِ مدتها الزمنية)؛ حيث أوصى المجلس باتخاذ كل الإجراءات النظامية للمقاول من قِبَل البلدية حيال تأخره في التنفيذ حسب نسبة الإنجاز الفعلية، ومتابعة ذلك وفق النظام.

وواصل: "قامت بلدية العيدابي بمتابعة ذلك وحث المقاول على سرعة تنفيذ سفلتة طرق قرى مركز ريع خلال مدة المشروع، وأن تأخره عن التنفيذ يعرضه لاتخاذ الإجراءات النظامية من قِبَل البلدية؛ مبيناً أن الشارع الذي قام المواطن بسفلتته مدرج ضمن المشروع.

وقال: "المواطن قام بسفلتة مدخل منزله بما يقارب مسافة ٢٧٠ متراً وبعرض حوالى ٣ أمتار وقد استعجل السفلتة برغم علمه المسبق بالمشروع؛ حيث تم تنفيذ أعمال التسوية والردم من قِبَل مقاول المشروع سابقاً.

وختم رئيس المجلس البلدي، من مبدأ الشفافية بينه وبين المواطنين، بدعوتهم للتواصل عن طريق مقره بمبنى بلدية العيدابي أو في مواقع التواصل الاجتماعي؛ للرد على كل استفسار حول المشاريع والخدمات البلدية واستقبال الشكاوى والمقترحات، والرد وإيجاد الحلول مع الأقسام المعنية في البلدية.

يُذكر أنه قبل 5 أعوام نقلت "سبق" عن الناطق الإعلامي لأمانة منطقة جازان طارق الرفاعي، أن "هناك مشروع سفلتة وإنارة بقيمة 14 مليوناً لقرية "ريع مصيدة" وجبل صماد؛ حيث جاء ذلك ضمن تقرير نشرته "سبق"، حينها، تحت عنوان ("ريع مصيدة" بجازان.. طرق وعرة.. غياب للأمن.. حرائق غامضة وافتقارهم للخدمات)، ويمكن الاطلاع عليه عبر الرابط: https: //sabq.org/s1ngde.