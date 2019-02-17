بوتفليقة: نعمل على تمتين علاقات الأخوة والتضامن والتعاون بين الجزائر وليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، عزمه على العمل على تمتين علاقات الأخوة والتضامن والتعاون التى تجمع الشعبين الجزائرى الليبى والارتقاء بها إلى مستويات أعلى تخدم مصالحهما المشتركة.
وقال بوتفليقة- فى برقية تهنئة إلى رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى بليبيا مصطفى فايز السراج، بمناسبة إحياء بلاده ذكرى اندلاع ثورة 17 فبراير، "يطيب لى، والشعب الليبى الشقيق يحيى ذكرى اندلاع ثورة 17 فبراير، أن أتقدم إليكم بأصدق التهانى المشفوعة بأخلص التمنيات لكم بدوام الصحة والهناء، وللشعب الليبى الشقيق بالمزيد من التقدم والتطور والرخاء فى كنف الأمن والاستقرار".
وأضاف "لا يفوتنى، فى هذا المقام، أن أغتنم هذه الفرصة لأجدد لكم عزمنا الراسخ على العمل على تمتين وشائج الأخوة والتضامن والتعاون التى تجمع شعبينا الشقيقين والارتقاء بها إلى مستويات أعلى تخدم مصالحهما المشتركة فى الرقى والازدهار".
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