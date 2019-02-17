الخارجية القطرية: "الناتو العربي" سيفشل في حال لم تحل الأزمة الخليجية

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، إن مشروع التحالف الشرق أوسطي الذي ترغب الولايات المتحدة الأمريكية بإنشائه، محكوم بالفشل، في حال لم تحل الأزمة الدبلوماسية في الخليج.

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تصريحات وزير الخارجية القطري جائت خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ، بحسب مانقلت وسائل إعلام روسية.

وأضاف عبد الرحمن "تبذل الولايات المتحدة جهودا لإنشاء هذا التحالف، وموقفنا كالتالي: قبل التحدث عن تحالف، نحتاج لحل لمشكلة رئيسية، لايمكننا الحديث عن ائتلاف يضم دولا في حالة حرب مع بعضها البعض"، مشيرا إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة و البحرين ومصر، التي قاطعت قطر.

وتابع "نحن مستعدون للانضمام للتحالف ونؤيد الفكرة طالما لاتتناقض مع القانون الدولي، فهي تقوم على مفهوم الأمن الجماعي".

كما أكد الوزير القطري، من ميونيخ، على الاستعداد للحوار مع دول المقاطعة، في الوقت الذي أشار فيه لعدم حدوث أي تقدم في هذا الاتجاه.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، قام في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني بجولة لهذه الدول، وأجرى سلسلة من المحادثات مع قادتها من أجل إنشاء "ناتو عربي" لمواجهة تهديدات المنطقة وتفعيل العمل الإقتصادي بينها.