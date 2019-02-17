الأسد: التصريحات الأوروبية حول اللاجئين "وقحة"

وصف الرئيس السوري بشار الأسد في كلمته أمام رؤساء المجالس المحلية في المحافظات السورية التصريحات الأوروبية بشأن عودة اللاجئين بـ"الوقحة"، وهي تعارض عودة اللاجئين، واعتبر الحجج التي يضعونها "سخيفة".

وأشار الأسد إلى أن "الدول الداعمة للارهاب وبعض منظمات ومسؤولو بعض الدول يستغلون اللاجئين للتغطية على فسادهم، وعودة المهجرين ستحرم هؤلاء من الفائدة المادية والسياسية.

يتبع…