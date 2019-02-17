"هرمجدون اقتربت" في السعودية

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وتصدر هاشتاغ "#هرمجدون_اقتربت"، قائمة الموضوعات الأكثر رواجا، في "تويتر" السعودية، والتي تفاعل بها النشطاء ما بين السخرية ونشر أحاديث لرجال دين.
يذكر أن العلماء في شهر يناير/ كانون الثاني، أبقوا عقارب "ساعة القيامة" في مكانها السابق، لإظهار أن "منتصف الليل النووي" لا يزال قريبا، كما كان بعد اختبار القنبلة الهيدروجينية قبل أكثر من 60 سنة.
© AFP 2018 / Menahem KAHANA
والجدير بالذكر، أن عقارب الساعة تغيرت آخر مرة في عام 2018، حيث تقدمت 30 ثانية إلى الأمام. وكان السبب في ذلك، اختبارات كوريا الشمالية النووية والتهديدات المتبادلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا كيم جونغ أون.
كما أن الساعة الآن تظهر نفس الوقت كما كان في عام 1953، بعد اختبارات القنبلة الهيدروجينية من قبل واشنطن.
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