محمد بن راشد وكبار مسؤولي الإمارات يجتمعون بوزير الدفاع العماني

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، جاء الاجتماع خلال استقبال وزير الدفاع العماني في جناح وزارة الدفاع الإماراتية بمعرض الدفاع الدولي "آيدكس".
وأفادت "وام"، أن الطرفان تجاذبا أطراف الحديث حول فعاليات معرض "آيدكس" والأهمية التي يحظى بها إقليميا ودوليا بالنظر إلى حجم ونوعية المشاركات الدولية، في هذا المعرض العالمي الكبير.
وأشاد وزير الدفاع العماني بحسن الاستقبال والتنظيم الذي يتميز به معرض " آيدكس" والقائمين عليه.
وأيضا استقبل محمد بن راشد آل مكتوم، وزير الدفاع الأرميني، ديفيد تونويان، الذي شارك على رأس وفد كبير في مراسم افتتاح معرض "آيدكس".
حضر المقابلتين مجموعة من كبار مسؤولي دولة الإمارات على رأسهم، حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي، أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومحمد بن أحمد البواردي، وزير الإمارات لشؤون الدفاع.
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