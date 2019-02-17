الأسد: إجراء الانتخابات المحلية في موعدها أثبت قوة الشعب والدولة

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وأضاف الأسد "الوحدات المحلية أصبحت أكثر قدرة على تأدية مهامها دون الاعتماد على السلطة المركزية"، متابعا "توسيع شراكة المواطن مع مؤسسات الدولة في صنع القرار واقتراح الحلول، وتوسيع حوار مختلف أطياف المجتمع يخلق التعاون ويعزز الانسجام بين مكوناته".
وأكد الرئيس السوري "مخطط التقسيم ليس جديدا وعمره عقود ويشمل معظم دول المنطقة"، موضحا "الحقائق على الأرض خلال الحرب تغيرت كليا إلا أن إرادة المقاومة لدى شعبنا بقيت ثابتة وراسخة".
وأنتخب السوريون، في أيلول/ سبتمبر الماضي ، ممثليهم في المجالس المحلية والبلدية ومجالس المحافظات، التي يتنافس عليها أكثر من 40 ألف مرشح على 18478 مقعدا.
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