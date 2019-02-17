وزير الدفاع التركي: هدفنا في شرق سوريا هو ضمان أمن الحدود والتخلص من وحدات حماية الشعب الكردية و"داعش"

ميونيخ-سبوتنيك.قال أكار في جلسة نقاشية خلال الدورة الـ55 لمؤتمر ميونخ الدولي للأمن، اليوم الأحد "دواعي قلقنا في سوريا هي نفس دواعي قلق الولايات المتحدة، وهدفنا الأساسي في شرق سوريا هو ضمان أمن وسلامة الحدود،

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والتخلص من وحدات حماية الشعب، وداعش".

فيما قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري خلال الجلسة "ليس من المستحسن بقاء القوات الأميركية على الأرض في سوريا"،

متابعا "نحن بشكل مستمر منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي ذكرنا أن مغادرة هذه القوات لن تحدث فجأة بل خطوة بخطوة، وبشكل مرحلي ".

وشدد جيفري "في كل مرحلة من المراحل سننظر إلى الأهداف التي نرجوها، وسوف نتشاور مع الحلفاء".