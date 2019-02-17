مصر تعلن تدشين "أول منصة قضائية إفريقية إلكترونية"

القاهرة / الخليج 365

أعلنت القاهرة، اليوم الأحد، تدشين "أول منصة قضائية إلكترونية إفريقية"؛ لدعم التعاون بين دول القارة.

جاء ذلك خلال تصريحات لكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا، حنفى علي جبالي، ووزير الاتصالات المصري عمرو طلعت، خلال جلسات اليوم الثاني لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية المنعقد حاليا بالقاهرة، وفق وكالة الانباء المصرية الرسمية.

وقال جبالي إن إطلاق المنصة القضائية الإلكترونية يأتي "كاستجابة مصرية 100% لتوصيات المؤتمر رفيع المستوى في دورته السابقة؛ لدعم التعاون مع دول القارة الإفريقية".

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وأوضح أن المنصة الإلكترونية ستحتوي على جميع المعلومات الخاصة بأحكام المحاكم الدستورية في إفريقيا وشرح مضامينها.

وأشار إلى أن أهم أهداف إنشائها "تبادل الأحكام القضائية والخبرات بين دول القارة، وإقامة الحوار حولها لتعظيم الاستفادة، فضلًا عن إتاحة فرص التدريب وتبادل الخبرات بين القضاة بمختلف الدول عبر المنصة الإلكترونية".

ويتزامن إطلاق المنصة القضائية في مستهل تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، في أول رئاسة دورية مصرية للاتحاد، منذ تأسيسه عام 2002.

ويشارك بالمؤتمر الذي انطلق السبت 125 رئيس وعضو محكمة دستورية وعليا إفريقية من 45 دولة بجانب عدد من سفراء الدول الأجنبية والعربية ويستمر حتى 19 فبراير/شباط الجاري.

