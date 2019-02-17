"الصحة" بغزة تحذّر من تداعيات قطع رواتب عشرات الكوادر الطبية

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، من التداعيات السلبية التي تترتب على قطع الحكومة (بمدينة رام الله) رواتب 262 من الكوادر العاملة في مختلف التخصصات الصحية.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة، في تصريح وصل "الخليج 365" نسخة منه:" إن قطع رواتب الموظفين يكمل المعادلة التي يراد منها سلب المرضى بغزة من حقهم في الصحة".

واعتبر القدرة تلك الخطوة "إمعانا في تسديد المزيد من الضربات القاصمة لعصب المنظومة الصحية، وتعمّدا لإفقار الخدمات الصحية من مكوناتها الأساسية".

وذكر أن من بين إجمالي الكوادر الطبية المقطوعة رواتبها نحو 71 طبيبا تخصصيا، و59 ممرضا ومتخصصا بالمهن الصحية، و75 إداريا وفنيين من الهندسة والصيانة، و41 عاملا بمهن أخرى.

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ودعا القدرة "كافة الجهات الرسمية والمجتمعية والقانونية لحماية حقوق الموظفين المكفولة بموجب قانون الخدمة المدنية، والضغط باتجاه وقفها والحد من تداعياتها الخطيرة على حياة المرضى" .

وفي 7فبراير/ شباط الجاري، قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان (أهلية)، في بيان وصل "الخليج 365" نسخة منه، إن الحكومة الفلسطينية قطعت قبل يومين، رواتب أكثر من 5 آلاف من موظفي السلطة بغزة، يعملون في القطاعين المدني والعسكري، بحجة انتماءاتهم السياسية.

ووفق احصائيات حصلت عليها المؤسسة، فإن 1719 من المقطوعة رواتبهم من الموظفين المدنيين، و1624 من الموظفين العسكريين، و1700 من الأسرى والجرحى‎.

ولم يصدر تصريح رسمي من الحكومة الفلسطينية حول قطع الرواتب، كما لم يتسن الحصول على تعقيب.