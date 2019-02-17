وزير خارجية قطر: ليس لدينا مانع لبذل أي جهد لحل الأزمة الخليجية

أحمد يوسف / الخليج 365

قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه لا يوجد حوار بين الدوحة والسعوديين والإماراتيين حالياً.

وأضاف في كلمة له خلال مؤتمر ميونخ للأمن أن الدوحة ليس لديها أي مانع لبذل أي جهود لحل الأزمة مع الدول الخليجية الثلاث(السعودية والإمارات والبحرين) ومصر.

وأشار إلى أن بلاده طالما نادت هذه الدول للجلوس إلى طاولة الحوار.

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وتشهد منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها بدأت، في 5 يونيو/ حزيران 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، قال آل ثاني ان "القضية الفسطينية هي أساس العلاقة بين قطر وإسرائيل وسنستمر في دعم أهل غزة."

وقال أيضا "نحن لا نمول حماس بل نحاول وضع حد للأزمة الإنسانية في غزة بطرق واضحة وأمام أعين الجميع."

