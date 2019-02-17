الجيش المصري يعلن توقيف 2770 مهاجرًا غير نظامي

القاهرة/ الخليج 365-



أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، توقيف 2770 مهاجرًا غير نظامي على الحدود الغربية (مع ليبيا) والجنوبية (السودان) في نحو شهر.



وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إن قوات حرس الحدود تمكنت خلال الفترة من 16 يناير /كانون ثان الماضي إلى 12 فبراير/شباط الجاري من ضبط وتوقيف 2770 فردًا خلال عمليات التسلل والهجرة غير النظامية عبر الحدود الغربية والجنوبية.

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وتمثل مصر- أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان- بحكم موقعها على البحر المتوسط، قبالة القارة الأوروبية، دولة عبور للهجرة غير النظامية إلى عدد من الدول الأوروبية، وخاصة اليونان وإيطاليا وفرنسا.

وأضاف البيان أنه تم اكتشاف وتدمير عدد 4 فتحات أنفاق على الشريط الحدودى بشمال سيناء (شمال شرق).

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2015، بدأ الجيش المصري ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي، بهدف تدمير الأنفاق الممتدة أسفله بالتوازي مع عمليات عسكرية تشهدها محافظة شمال سيناء.