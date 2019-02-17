لليوم الثالث.. إطلاق نار في عجلون الأردنية إثر مقتل شاب

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365
تجدد صباح اليوم الأحد إطلاق النار في محافظة عجلون الأردنية شمالي البلاد، على خلفية مقتل مواطن برصاص مجهول، إثر اندلاع أعمال شغب بعد مشاجرة مع دورية للأمن، مساء الجمعة.
وأوردت قناة المملكة (حكومية)، على موقعها الإلكتروني نبأ تجدد إطلاق النار في المحافظة قرب مستشفى الإيمان الحكومي.
وتشهد محافظة عجلون الأردنية، شغب وإطلاق للنار، على خلفية مقتل شاب إثر "مشاجرة" مع الأمن، الجمعة.
ووقع الحادث مساء الجمعة إثر مشاجرة بين أفراد دورية أمن ومواطنين رفضوا إبراز هوياتهم المدنية؛ تطورت بعد تدخل آخرين إلى أعمال شغب تبعها إطلاق أعيرة نارية.
والسبت، قال المتحدث باسم مديرية الأمن العام "عامر السرطاوي"، إن دورية أمنية أوقفت ليل الجمعة مركبة عمومية وبداخلها شخصان رفضا إبراز الهوية، وقاوما طاقم الدورية قبل الاتصال بمجموعة من أقاربهما.
وأوضح أن "الوضع تطور بعد حضور أقارب الشخصين؛ ما أدى إلى وقوع شجار وإصابة 4 من رجال الأمن".
وتابع: "ورد بعد ذلك بلاغ بإسعاف شخصين مصابين بأعيرة نارية مجهولة المصدر للمستشفى، وما لبث أحدهما أن فارق الحياة، وجرى تحويل جثته للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما يخضع الآخر للعلاج".
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