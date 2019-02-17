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صحيفة الخليج الالكترونية
أكدت قنصلية المملكة في لوس انجلوس متابعتها باستمرار لمجريات التحقيق في وفاة المبتعث بندر البارقي بمدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، وذلك انطلاقاً من توجيهات سفير خادم الحرمين بواشنطن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأوضحت القنصلية في بيان أنها قامت بتعيين محامي لمتابعة حيثيات القضية التي لا تزال قيد التحقيق ولم يصدر التقرير النهائي لسبب الوفاة حتى حينه من جهات التحقيق المحلية، مؤكدة على أنها ستقوم بإيضاح سبب الوفاة فور صدور التقرير النهائي، وأشارت القنصلية إلى أنه لم يصدر عنها أي تصريح يتعلق بسبب الوفاة كما تناقلته بعض الصحف في المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر #قنصلية_المملكة في #لوس_انجلوس: لم يصدر التقرير النهائي لسبب وفاة البارقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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